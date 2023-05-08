رئيس حزب الجيل: دور مصر في إجلاء رعايا السودان تأكيد على إنسانية الدولة

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن جهود الدولة المصرية في إجلاء رعاياها من السودان، ورعايا الدول الأخرى عظيمة جدا، وتؤكد متابعة الدولة المصرية لأبنائها خارج الوطن، ومساندتهم في الظروف الدقيقة والأحداث الخطيرة التي تؤثر على حياتهم.

إشادة حزب الجيل بجهود مصر في السودان

وأضاف «الشهابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دور الدولة المصرية في السودان امتد من حماية رعاياها والحفاظ على حياتهم من أحداث الصراع المسلح الدائر في السودان إلى رعايا الدول الأخرى من الجنسيات العربية والأجنبية.

الشهابي: دور مصر دليل على إنسانية الدولة

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن هذا الدور يأتي إعلانا عن إنسانية الدولة المصرية، ودورها الحضاري والعالمي، وتأكيدًا على أن مصر بالرغم من ظروفها الاقتصادية الصعبة إلا أنها تمد يدها لمساعدة الآخرين.