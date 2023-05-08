السعودية والاتحاد الأوروبي يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان.

مستجدات المبادرة السعودية الأمريكية

واستعرض الجانبان، خلال اتصال هاتفي اليوم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، مستجدات المبادرة السعودية الأمريكية الخاصة باستضافة ممثلين عن الطرفين (القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع) في مدينة جدة، والتي تهدف لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار لخفض مستوى التوترات هناك.

وناقش الجانبان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.