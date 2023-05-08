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وزير الداخلية اللبناني يوجه بوقف تطبيق إلكتروني يوفر خدمات النقل

كتب:

أ ش أ
08:54 م | الإثنين 08 مايو 2023
النقل في لبنان

النقل في لبنان

وجه وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي، كتابا إلى وزارة الاتصالات يتضمن طلب وقف أحد التطبيقات الإلكترونية الشهيرة التي توفر خدمات النقل اعتبارًا من اليوم؛ لحين التأكد من عدم المخالفة لقانون السير وسواه من القوانين السارية في البلاد.

شلل مروري تام 

جاء ذلك بعد أيام من الشلل المروري التام الذي دخلت فيه العاصمة اللبنانية بيروت بعد التظاهرة التي نظمها سائقو سيارات الأجرة وقطع جميع الطرق بوسط العاصمة بيروت في ساعة الذروة، للمطالبة بتنفيذ القوانين والتواجد الأمني لمنع العمل غير القانوني في قطاع النقل.

زيادة الشكاوي في البلاد 

وأكد مولوي، في كتابه اليوم، أنّ هذا القرار جاء بعد تزايد الشكاوى من قبل نقابات سائقي السيارات العمومية والاعتصامات التي جرت في مختلف المناطق اللبنانية الأسبوع الماضي، وطلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التشدد بملاحقة سائقي السيارات التي تعمل بلوحات عمومية مزورة أو بالنقل العام بلوحات خصوصية.

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بقلم أ ش أ