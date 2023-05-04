الجزاءات الموقعة على السيارات المخالفة لتعريفة الركوب في كفر الشيخ

أصدرت محافظة كفر الشيخ، حزمة تعليمات بالجزاءات التي توقع على السيارات المخالفة لتعريفة الركوب الجديدة، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما استمرت أسعار البنزين ثابتة دون تغيير، بحسب بيان المحافظة.

الجزاءات الموقعة على السيارات المخالفة لتعريفة الركوب الجديدة

وفيما يلي ننشر التعليمات الخاصة بالجزاءات التي توقع على السيارات المخالفة لتعريفة الركوب الجديدة بمحافظة كفر الشيخ:

1- في حالة مخالفة التعريفة المقررة يجرى تغريم السيارة بمبلغ وقدره من 500 جنيه إلى 1000 جنيه كغرامة فورية، أو حجز السيارة بمكان إيواء السيارات لمدة أسبوع.

2- في حالة امتناع السيارة عن تحميل الركاب وعدم الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل بالمواقف يتم تغريم السيارة بمبلغ 500 جنيه إلي 1000 جنيه كغرامة فورية أو حجر السيارة بحجز إيواء السيارات لمدة أسبوع.

3- في حالة عدم كتابة التعريفة علي السيارة أو طمسها أو عدم تعليق البادج المخصص لهذا الأمر من إدارة المواقف يتم تغريم السيارة بغرامة قدرها 100 جنيه إلى 300 جنيه.

محافظة كفر الشيخ: التعريفة الجديدة لاقت رضا كل الأطراف المعنية

وذكر بيان محافظة كفر الشيخ، أن هذه التعريفة روعي فيها اشتراك كل الأجهزة التنفيذية والأمنية وجميعة نقل الركاب والنقابة العامة للنقل البري، وروعي فيها نسبة الزيادة الفعلية في أسعار الوقود السائدة في بعض الخطوط وأساس تقييم التعريفة بالنسبة للمسافات من بداية المرحلة وحتى نهايتها، وقد لاقت هذه التعريفة رضا كافة الأطراف المعنية.

وأضاف البيان تتولى الإدارة العامة للمشروع بإعلان التعريفة بأماكن ظاهرة بكل مجمعات المواقف بدائرة المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمراكز المدن اعتبارا من تاريخ العمل بها في الخميس الموافق 4 مايو 2023، ومتابعة تنفيذها، والفصل في أي نزاعات تنشأ بشأن هذه التعريفة بالتنسيق مع إدارة المرور بكفر الشيخ.

تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أصدر منذ قليل، قراراً حمل رقم 852 بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، حيث نص القرار على تحريك تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بتحريك طفيفة وبما يتناسب مع التحريك المقررة، ابتداءً من اليوم الخميس، الموافق 4 مايو الجاري.