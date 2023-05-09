موعد انطلاق النشاط الصيفي بمكتبة بنها العامة وكيفية الاشتراك والرسوم

أعلنت مكتبة مصر العامة ببنها في بيان لها، موعد انطلاق فعاليات برنامج أنشطة الإجازة الصيفية 2023 لكل الفئات العمرية والأسر، والذي يضم العديد من الأنشطة لجميع الأعمار في مختلف المجالات، في إطار حرص المكتبة على تقديم أنشطة متنوعة خلال الإجازة الصيفية التي تُعد بمثابة ترفيه وترويح عن النفس بعد القيام بمجهودات بدنية وعقلية خلال الدراسة واستعدادا للعام الدراسي الجديد واستغلالا لأوقات الرواد خلال إجازة نهاية العام.

تستعرض «الوطن» موعد انطلاق النشاط الصيفي بمكتبة مصر العامة ببنها وطريقة الاشتراك والرسوم المقررة والمزايا المتاحة أمام المشتركين وأعضاء المكتبة.

موعد بدء خطة النشاط الصيفي بمكتبة مصر العامة ببنها

وأوضحت نهلة مسلم مدير عام مكتبة مصر العامة في بيان لها أنه تقرر انطلاق النشاط الصيفي لرواد المكتبة من كافة الفئات العمرية إعتبارا من منتصف الشهر الجاري وحتي نهاية العطلة الصيفية حيث وضعت المكتبة خطة متكاملة لتوفير الانشطة المختلفة الفنية والثقافية والتكنولوجية بجانب برنامج «هيا نقرأ» وعددا من الانشطة في مجال العلوم والرسم والرياضيات واحاسب الألي والكمبيوتر وغيرها من الانشطة المتاحة بالمكتبة

أشارت مدير مكتبة مصر العامة إلى أن متاح من الآن الاشتراك في المكتبة للتمتع بخطة النشاط الصيفي والمشاركة في نشاط الإجازة الصيفية، لافتا إلى أن مواعيد العمل بالمكتبة جميع أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت حيث تكون الفترة الصباحية من 9 ص : 2 ظهرا والفترة المسائية من 5عصرا: 9 مساءً.

كيفية الاشتراك في أنشطة مكتبة مصر العامة ببنها

أوضحت مدير مصر العامة ببنها كيفية الإشتراك في المكتبة للتمتع بمزايا الأنشطة الصيفية وغيرها من الأنشطة على مدار العام كالتالي :

- إحضار صورة شخصية.

- صورة البطاقة

- بالنسبه للأطفال "بطاقة ولي الأمر للأطفال و شهادة ميلاد الطفل"

- استمارة اشتراك بتكلفة جنيه ونصف موجودة بالمكتبة "1.5 جنيه"

- قيمة رسم الاشتراك وتحدد حسب الفئة العمرية وفق السن

من 6 سنوات:16سنة 20 جنيه.

من 16سنة: 29سنة 30 جنيه.

من30سنة: 60 سنة 40 جنيه.

أكبر من 60 سنة 25 جنيه.

وبالنسبه للأطفال من سن 4 سنوات يتم عمل إشتراك عائلي

وأشارت مدير المكتبة إلى أنه يوجد اشتراك عائلي، حيث يدفع ولي الأمر قيمة الاشتراك كاملة «41.5جنيها» ويحصل باقي أفراد الأسرة على نسبة خصم حسب الفئة العمرية، لافتة إلى أن الاشتراك متاح في أي وقت خلال السنة وساري لمدة عام ويجـدد سنـــويا، ويمكن لمشترك استعارة الكتب لمدة 14 يوم وحضور بعض الدورات وورش العمل والندوات والمحاضرات والمؤتمرات والحفلات مجانا والإلتحاق بالدورات التدريبيةً مقابل رسم اشتراك شهري.