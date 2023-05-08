أستراليا: حوارنا الأمني مع الهند وأمريكا واليابان لا يهدف لتشكيل تحالف عسكري

صرح المفوض السامي الأسترالي لدى الهند باري أو فاريل، اليوم، بأنّ الحوار الأمني الرباعي الذي تشارك فيه بلاده مع الهند والولايات المتحدة واليابان لا يهدف إلى تشكيل تحالف عسكري، وإنما يهدف إلى العمل معا لكي تكون منطقة الإندو باسيفيك منطقة آمنة وحرة ومفتوحة ومزدهرة.

لا نية للحديث عن تعاون عسكري

وأكد المفوض الأسترالي أنّه ليست هناك نية لدى الشركاء في الحوار الأمني الرباعي لتشكيل تحالف عسكري، وإننا نتطلع إلى القمة الرباعية التي سيعقدها زعماء الدول الأربع فى مدينة سيدني الاسترالية يومى 23 و24 مايو؛ لأنّها ستكون فرصة للتعاون مع الولايات المتحدة واليابان والهند.

اهتمام الشركاء الأربعة

وأشار إلى أنّ هذا العام سيكون مثيرًا لاهتمام الشركاء في الحوار الرباعي؛ لأنّ الهند تستضيف فيه مجموعة العشرين، بينما تستضيف اليابان مجموعة السبع وتستضيف استراليا القمة الرباعية وتستضيف أمريكا منتدى أبيك للتعاون الاقتصادى بين دول آسيا والمحيط الهادي، ولذلك فإنّ الشركاء في الحوار الأمني الرباعي يتعاونون من أجل تشكيل عالم أفضل لنا جميعا.

تأييد رئاسة الهند لمجموعة العشرين

وأشار المفوض السامي الأسترالي إلى أنّ بلاده تؤيد بقوة رئاسة الهند لمجموعة العشرين لأنها تدرك أهمية تحقيق نمو مستدام عبر أنحاء العالم، وأن الهند تركز على تحقيق هذا الهدف ولذلك فإنّ أستراليا تعمل بجدية لمساعدة الهند على تحقيق ذلك.