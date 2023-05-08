اليابان ترفع قيود السفر إلى الخارج بعد انتهاء طوارئ كورونا

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، رفع قرار قيود السفر إلى الخارج عن مواطنيها بالكامل، والتي وضعتها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

أسباب رفع القيود عن السفر للخارج

وأفادت وكالة أنباء اليابان، كيودو، بأنَّه عقب إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء حالة الطوارئ بشأن جائحة كورونا، قررت رفع قيود السفر إلى الخارج عن اليابانيين.

159 دولة تلقت تحذير من المستوى 3.. اعرف السبب

وتابعت وكالة أنباء كيودو، أن َّاليابان أصدرت الاستشارة بدايةً في شهر يناير 2020 للأشخاص الذين سافروا إلى الصين، كما وضعتها في المستوى 1 والذي يعد أدنى مستوى على مقياس من 4 نقاط، لتتوسع وزارة الخارجية في تطبيقها على جميع أنحاء العالم في مارس 2020، لتتلقى 159 دولة وإقليم تحذير من المستوى 3، والذي يحذر الأفراد من السفر إليها.

وأبقت الحكومة اليابانية منذ أكتوبر 2022، على حالة التأهب من المستوى الأول، والتي بموجبها تنصح المسافرين «بالبقاء في حالة تأهب تام» وذلك لكافة أنحاء العالم بأسره.

الصحة العالمية: كورونا لم يعد وباء عالميا بعد

يجدر الإشارة إلى إعلان منظمة الصحة العالمية الجمعة الماضية، أنَّ كوفيد-19 لم يعد مدرجا في قائمة «حالات الطوارئ العالمية»، وبالتالي انتهاء رمزية وباء الفيروس التاجي المدمر.

ووفقا لتصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، فإنَّه قال «أعلن بأمل كبير انتهاء كوفيد-19 كحالة طوارئ صحية عالمية»، فيما استطرد موضحا «هذا لا يعني انتهاءه باعتباره تهديد للصحة العالمية».

وأكد أنَّه لن يتردد في دعوة خبراء لإعادة تقييم الوضع إذا استدعى الأمر ذلك، وتسبب فيروس كوفيد-19 في تعريض العالم للخطر.

تداعيات اقتصادية لوباء كورونا

فيما تسبب انتشار فيروس كوفيد-19 في وفاة ما لا يقل عن 7 ملايين شخص بمختلف أنحاء العالم، بجانب تداعياته الاقتصادية، والتي تسببت في أزمة سلاسل الغذاء كأحد أبرز التداعيات.

واتخذت منظمة الصحة العالمية قرارها بتخفيض أعلى مستوى تأهب في اجراءاتها لمواجهة كوفيد-19، عقب اجتماع مجموعة من الخبراء، الخميس الماضي.