«أوبرا سيدني» لن تضيء بمناسبة تتويج ملك بريطانيا.. ما السبب؟

كشف المتحدث باسم حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، اليوم السبت، أنَّ أوبرا سيدني الشهيرة لن تضيء بمناسبة تتويج الملك تشارلز من أجل الاقتصاد في التكاليف، متابعًا: «تعتقد حكومة نيو ساوث ويلز أنها حققت التوازن الصحيح من حيث تلبية توقعات المجتمع بشأن الاحتفال بهذه المناسبة مع مراعاة النفقات العامة».

وبحسب موقع الحكومة عبر الإنترنت، فإن ملك بريطانيا تشارلز الثالث هو ملك أستراليا التابعة للتاج البريطاني وتكتفي الدولة بإيجاد رئيس وزراء فيها.

إضاءة مبان أثرية

وعلى الرغم من عدم إضاءة الأوبرا، فإنه سيتم إضاءة عدد كبير من المباني الأثرية والعامة ومنها مبنى البرلمان في العاصمة كانبيرا باللون الأرجواني الملكي مساء السبت، وسيحل الظلام على أوبرا سيدني التي أضيئت أخر مرة في ذكرى وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

21 طلقة تحية

وسيتمّ إطلاق 21 طلقة تحية من قبل الجيش الأسترالي في استعراض مميز للقوات الجوية الأسترالي، في الوقت الذي يحضر رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، حفل التتويج المقام في بريطانيا للملك تشارلز الثالث (75 سنة).

وصرح رئيس وزراء أستراليا لقناة «إي بي سي» الرسمية أنه يرغب في تولي أسترالي رئاسة الدولة لكن هذا لا يعني عدم احترام المؤسسة المتمثلة في نظام الحكم الموجود، لافتًا إلى أنَّ الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا هو رئيس الدولة في نيوزيلندا و12 دولة أخرى من دول الكومنولث وهو دور شرفي إلى حد كبير.