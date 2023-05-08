سر رفض أحمد مظهر لفيلم لصوص لكن ظرفاء قبل تصويره: «المخرج ضحك عليا»

ظل أحمد مظهر متربعا على عرش الفروسية السينمائية طوال حياته، بأدوار مختلفة ومتنوعة من الدراما إلى التاريخ إلى الكوميديا، التي لم يظن يوما أنه يصلح لها، سُمي بفارس السينما المصرية، وظل محتفظا بهذا اللقب إلى الآن وقد مر على وفاته 21 عاما، حيث رحل عن دنيانا في 8 مايو 2002، ودرس بالكلية الحربية وزامل الرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات بالكلية، إلا أن الالتزام والفروسية ظلا دليلا على شخصيته التي نقلها من الحياة العسكرية إلى السينما، حتى أثناء أدائه لأدوار كوميدية.

لصوص لكن ظرفاء

أبدع الفنان الكبير في كل دور أوكل إليه حتى إنه كان يرفض الأدوار الكوميدية وإذا أوكلت إليه أخذها بجدية، فيحكي عن دوره في فيلم «لصوص لكن ظرفاء» الذي رفضه في البداية لطابعه الكوميدي بأحد اللقاءات التي أذاعتها القناة الثانية بالتليفزيون المصري، قائلا: «مثلت الفيلم وكانت الكوميديا في الفيلم تعتمد على الموقف، والمخرج ضحك عليا وخلاني أقبله».

وأضاف أحمد مظهر: «رفضت الفيلم عشان كان إنتاج خاص، وبعدين اشترته المؤسسة ورجعوا عرضوه عليا وقلت السيناريو ده أنا قريته مرة قبل كده، ورفضته تاني، وبعدين جه مخرج اسمه إبراهيم لطفي وكان مثقف جدا ومتعلم سينما في أمريكا، وحاصل على الماجستير في العلوم السينمائية من جامعة كاليفورينا وكان أحد القلائل اللي عندهم الشهادة دي».

المخرج ضحك عليا

وتابع: «لقيت إبراهيم لطفي بيكلمني ويقولي دي رواية مش كوميدية، وضحك عليا، لكني لست نادما على لعب هذا الدور إطلاقا، رغم أنني لم أكن ممثلا كوميديا ولم أكن أستسيغ مثل هذه الأدوار».

وأكد مظهر أن الأعمال في زمنه كانت متميزة: «اتفرجت على لصوص لكن ظرفاء بعد عرضه بسنوات وعجبني جدا».