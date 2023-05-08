النظام الانتخابي للنواب أولى قضايا جلسات الحوار الوطني الأحد

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أن أولى القضايا التي سيناقشها في جلسته المقررة الأحد المقبل تتعلق بالنظام الانتخابي لمجلس النواب.

وذكر المجلس في بيان له، منذ قليل، تفاصيل جلسات الأسبوع المقبل؛ إذ من المقرر انعقاد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.

وتابع مجلس أمناء الحوار الوطني، في بيانه، أنه يمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد؛ لكل جلسة 3 ساعات، وكذلك من المقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول في مركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

جدول الأسبوع الأول

كما توافق مجلس الأمناء خلال اجتماعه على جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية على النحو التالي:

1- يخصص يوم الأحد الموافق 14 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستين الأخرتين لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

2- يخصص يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.

قضايا المحور المجتمعي

3- يخصص يوم الخميس الموافق 18 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث في ذلك اليوم، تخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته الرابعة والعشرين، اليوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لبحث جدول وخطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع القادم.