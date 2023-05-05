عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: الجلسة الافتتاحية مشهد حضاري عظيم

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المنسق العام ضياء رشوان ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي و19 عضوا في مجلس الأمناء وأكثر من 75 شابا وفتاة من الأكاديمية الوطنية للتدريب بذلوا جهدا كبيرا وحقيقيا رغم عملهم متطوعين دون أجر.

مشهد حضاري

وأضاف «حسين»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحقيقة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني تُعد مشهدا حضاريا عظيما، وهذا المشهد لم يأتِ اعتباطا أو عبثا، ولكن نتيجة جهد كبير الجميع ساهم فيه كل بقدره.

وأشار إلى أن مجلس الأمناء عقد 23 جلسة خلال عام كامل، كان بعضها شديد الإجرائية من حيث وضع قواعد بداية من مدونة السلوك وطريقة عمل مجلس الأمناء، وتشكيله لنفسه وصلاحياته، مرورا إلى اقتراح المحاور والقضايا التي ستطرح باللجان ثم الأسماء والممثلين.

صورة عظيمة لمصر

ولفت إلى أن الجلسة الافتتاحية أعطت صورة عظيمة لمصر، هذه الدولة الكبيرة المستقرة، التي يتحاور أبناؤها على مختلف أطيافهم تحت سقف قاعة واحدة بالكلمات والأفكار والرؤى.