مجلس أمناء الحوار الوطني يجتمع اليوم لإعلان جدول أعمال اللجان

يجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الاثنين، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لإعلان جدول وخطة عمل الجلسات النقاشية.

ومن المقرر أنَّ يناقش مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه جدول وخطة عمل الجلسات النقاشية خلال الأسبوع المقبل للمحاور الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والمجتمعي، واللجان الفرعية الـ19 المتفرعة عنها.

الجلسة الافتتاحية

وكانت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني انطلقت الأربعاء الماضي، الموافق 3 مايو 2023، عقب الانتهاء من إجازات الأعياد، بحضور واسع من القوى السياسية، الشخصيات العامة، أعضاء لجنة العفو الرئاسي، نواب البرلمان بغرفتيه، أعضاء مجلس الأمناء، المقررين والمقررين المساعدين للجان، وعدد من الوزراء ورؤساء المجالس القومية، ورؤساء الأحزاب السياسية.