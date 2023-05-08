الإعلام العربي والعالمي يسلط الضوء على حوار البرهان مع «القاهرة الإخبارية»

سلطت العديد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية الضوء على حوار قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الاثنين، والتي حظيت باهتمام واسع في كثير من التغطيات الإعلامية.

وأشارت قناة «العربية» إلى أن الفريق البرهان يرفض تدويل قضية السودان، ولا يريد فرض شروط خارجية على بلاده، في الوقت الذي وجّه فيه الشكر إلى المملكة العربية السعودية، التي تستضيف مفاوضات في مدينة جدة، هدفها وقف القتال بين الجيش السوداني وعناصر التدخل السريع.

أسس المبادرة السعودية

أما شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فقد نقلت حديث قائد الجيش السوداني لقناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم، حيث نقلت أن الفريق عبد الفتاح البرهان أكد أن الجيش يسعى، من خلال المبادرة السعودية في جدة، إلى وضع أسس حقيقية لوقف القتال، وأسس هذه المبادرة تشمل الانسحاب من المناطق السكنية والخدمات، وإفراغ وسط العاصمة من الوجود العسكري، وإخلاء منازل من القناصة والوجود العسكري، وبخلاف ذلك لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق نار.

أهمية وقف القتال في البلاد

وأشار البرهان إلى أهمية وقف القتال في البلاد، في ظل انتشار العصابات، وتابع: «نرحب بكل مبادرة تحقن دماء السودانيين، وتبعد شبح الحرب الأهلية عن السودان».

وتشهد جمهورية السودان اقتتالاً منذ منتصف أبريل الماضي، قبل نهاية شهر رمضان الكريم، بين قوات الجيش السوداني ومسلحي الدعم السريع، مع وجود بعض التهدئات على فترات متقطعة بين الطرفين، بموجب اتفاقات تم التوصل إليها بوساطة عربية أمريكية.