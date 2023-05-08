«العربي للدراسات»: نجاح جهود إعادة الرعايا من السودان يصب صب في صالح الدولة

أشاد الدكتور محمد صادق، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ومدير المركز العربي للدراسات السياسية، بالجهود الكبيرة التي يبذلها الجانب المصري لمساعدة الأشقاء سواء في السودان أو الجنسيات الأخرى في سبيل دخولهم بأمان إلى الأراضي المصرية من خلال معبر أرقين الحدودي بين مصر والسودان.

دور الدولة المصرية في إجلاء الرعايا من السودان

وقال مدير المركز العربي للدراسات في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن تلك الجهود بالتأكيد تمت بالتنسيق بين القيادة المصرية وأيضا نظرائها في السودان، لافتا إلى الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في سبيل تذليل العقبات لجميع الرعايا سواء كانت تلك العقبات إدارية أو فيما يتعلق بالإقامات وتصاريح الدخول وغيرها.

دخول الرعايا عبر معبر أرقين

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أنّه لم يكن هناك عالقين، كما أنّ الأمور مرّت بسلاسة بدءاً من دخول الرعايا من خلال المعبر حتى إقامتهم داخل الأراضي المصرية، لافتا إلى أنّ تلك الجهود تصب في صالح النجاح الملحوظ الذي حققته الجهود المصرية في استيعاب الأشقاء السودانيين والجنسيات الأخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ووزير النقل الفريق كامل الوزير، في إطار المتابعة المستمرة لعملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان الشقيق.