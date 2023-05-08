مستشار الحوار الوطني: العدل الركيزة الأساسية للجمهورية الجديدة

قال حسام بدراوي، المفكر السياسي، ومستشار الحوار الوطني، إن تجمع كافة الأطياف السياسي في الحوار الوطني شيء جميل ومحترم، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني يجب أن يبحث في البداية عن المشتركات بين القوى السياسية، خاصة أن الكثير من هذه القوى تتفق فيما بينها على العديد من الأمور السياسية.

الركيزة الأساسية للجمهورية الجديدة

وتابع «بدراوي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن الركيزة الأساسية للجمهورية الجديدة قائمة على مبدأ العدل، ولا يمكن لأحد أن يختلف على هذا الأمر، كما أنه لا يوجد اختلاف على ضرورة نزاهة الانتخابات، وتكافؤ الفرص، وضرورة استقلال البرلمان عن السلطة التنفيذية.

البرلمان يجب أن يكون مستقلا عن السلطة التنفيذية

وشدد على ضرورة أن يكون البرلمان ممثلا بصورة حقيقية عن المجتمع، ومستقلا عن السلطة التنفيذية بعيدًا عن التوازنات التي قد تحدث، لافتًا إلى أن من يحكم الديمقراطية هو وضع إجراءات قانونية تمنع تحولها إلى فوضى، وهذا الأمر يجب أن يحدث من خلال حوار مجتمعي.

ولفت إلى أن وجود غرفة أخرى للبرلمان كان أمرًا صحيحًا، ولكن طريقة التنفيذ كانت في حاجة إلى نقاش، من خلال إعداد انتخابات فردية أو قائمة فردية مغلقة أو غير مغلقة.