«الإصلاح والنهضة»: ننتهج مسار تعزيز الديمقراطية من خلال الحوار الوطني

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن توقيت الحوار الوطني مناسب للغاية، إذ أنه كان هناك خطة استراتيجية كبيرة للغاية من أجل بناء الجمهورية الجديدة بعد الأحداث التي شهدناها خلال عامي 2013 و2014، إذ أنه كان يتم اختطاف الدولة من قِبل الجماعة الإرهابية، ولكن بفضل ثورة 30 يونيو بدأنا في تثبيت أركان الدولة المصرية، وإرجاع هيبتها بمؤسساتها إلى مكانها الطبيعي.

مصر كانت بحاجة ماسة لمشروعات بنية تحيتة

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر كانت بحاجة ماسة إلى مشروعات بنية تحيتة نظرا لتهلكها خلال العقود الماضية، لذلك كان يجب التوجه لإعادة بناء الدولة في كل الميادين من كهرباء ومياه وغيرهما من المشروعات القومية، لافتاً إلى أن مصر تسير في مسار تعزيز الديمقراطية من خلال جلسات الحوار الوطني.

نجاح تجربة تنسيقة شباب الأحزاب بشكل مُبهر

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على نجاح تجربة تنسيقة شباب الأحزاب بشكل مُبهر، لذلك كان يجب نقلها وتمثيلها على مستوى الوطن من خلال الحوار الوطني، مشيرًا إلى أننا نعمل على رصد كل الآمال التي يعول عليها الشعب المصري والقضايا التي تشغله وتدور في أذهانه.