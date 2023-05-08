مستشار الحوار الوطني: إذا لم يحقق السياسي إسعاد المجتمع فقد فشل

قال الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، إن المعايشة داخل المؤسسة التعليمية هي التي تضمن تحسين الأخلاق والسلوك، وليس عن طريق «حصة أخلاق».

جيلي أفسد القيم

وأضاف خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، ضمن الإجابة عن سؤال بشأن «أخلاق الطلاب»، أن هناك مدرسة طبقت تجربة فريدة، عن طريق تطبيق قيمة معينة كل شهر، وتوجيه كل المدرسين وكل أنشطة المدرسة لإعلاء هذه القيمة بشكل عملي لدى التلاميذ.

وأوضح أنه أجرى حوارا حول القيم مع عدد من الطلاب في سن 14 سنة، وانبهرت منهم، أولا أنهم هاجموني، وقالوا إن جيلي أفسد القيم، وأطفال اليوم هم نتاج تربية الأجيال السابقة.

العمل هو مفتاح الفرج

وذكر أن الطلاب اختاروا قيمتين لمناقشتهما، وهي الصبر والتضحية، وقالوا إن الصبر ليس مفتاح الفرج ولكن العمل هو مفتاح الفرج، على حسب مفهومهم، حتى لا يتحول الصبر إلى رضاء بالضرر.

وقالوا إنه لا توجد تضحية بلا مقابل، فتضحيتك لها مقابل حتى لو كان السعادة أو دخول الجنة، والأم التي تضحي من أجل أبنائها تحصل على المقابل وهو سعادتهم.

وشدد بدراوي على أن هدف السياسة هو إسعاد المجتمع، فإذا لم يحقق السياسي إسعاد المجتمع فقد فشل.