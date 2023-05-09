زراعة 65 فدانا بالذرة الشامية في كفر الشيخ

قال ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، إن محصول الذرة الشامية أو الذرة الرفيعة يعد من المحاصيل الحقلية المهمة التي يتم استخدامها كغذاء نباتي، وفي صناعة الأعلاف كمنتج محلي. ويتم زراعتها في محافظة كفر الشيخ على مساحة تقدر بنحو 65 ألف فدان.

دورات إرشادية وتدريبية للمزارعين

وأوضح «ناجح»، في تصريحات لـ«للوطن»، أنه يجري تنظيم دورات تدريبية وإرشادية للمزارعين، في شتي ربوع قري، ومراكز كفر الشيخ، والتي تساعدهم على زراعة محصول الذرة الشامية دون إصابات أو آفات حشرية، حيث يتم عقد عدد من تلك الندوات بين الحقول، وذلك أثناء زراعة المحصول في هذا التوقيت من العام، سواء الذرة الشامية، أو الذرة الرفيعة.

إنتاجية تصل لنحو 30 أردبًا

وأضاف أن عمليات التسميد البلدي، واختيار تقاوي أصناف الذرة الموصي بها من خلال وزارة الزراعة، تساعد المزارعين على تحقيق إنتاجية تصل لـ30 أردب ذرة للفدان.