«زراعة الشرقية»: حصاد أكثر من 213 ألف فدان من الذرة الشامية

تودع الحقول الزراعية في محافظة الشرقية المحاصيل الصيفية، بحصاد محصول الذرة الشامية بمعدل 213365 فدانا، من إجمالي المساحة المنزرعة 232.16، بسعر 6000 جنيه لسعر طن الذرة استرشادي، وتستعد لزراعة المحاصيل الشتوية الأساسية في المحافظة أبرزها القمح.

حصاد أكثر من 213 ألف فدان

وأشار حسين طلعت، وكيل وزارة الزراعة في محافظة الشرقية، إلى اقتراب موسم حصاد الذرة الشامية على الانتهاء، لافتا إلى حصاد 140 ألفا و976 فدانا من الذرة البيضاء من إجمالي 158 ألف و259 فدانا من المساحات المنزرعة، فيما تم حصاد 72 ألفا و389 فدانا من إجمالي المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء التي تبلغ 73 ألفا و901 فدان.

نظام الزراعة التعاقدية

وأوضح وكيل الوزارة، في حديثه لـ«الوطن»، أن الدولة حرصت على تحقيق ربح الفلاح من خلال نظام الزراعة التعاقدية بأن ضمنت ثبات سعر طن الذرة بقيمة 6000 جنيه استرشادي، وتضمن الدولة في حال انخفاض السعر تعويض المزارع بفارق السعر.

تتمتع الشرقية بمساحة جغرافية شاسعة

وقال وكيل الوزارة طلعت حسين، في حديثه لـ«الوطن»، إن محافظة الشرقية تتمتع بمساحة جغرافية شاسعة وتتميز بزراعة المحاصيل الأساسية الشتوية والصيفية على حد سواء، كما حظت بزراعة الأرز بمساحة كبيرة، فضلا عن زراعة مساحات كبيرة من الذرة بأنواعها الصفراء والبيضاء والذرة النيلي والتي تتنوع استخداماتها، فمنها يتم استخدامه لصناعة الخبز والدقيق للاستهلاك الآدمي بينما تدخل الذرة الصفراء في أغذية وأعلاف المواشي فيما يتم صناعة الزيوت من الذرة.