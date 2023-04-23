اعتبارات مهمة عند زراعة الذرة الشامية.. تجنب التربة الملحية

كشف مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن عدد من الاعتبارات عند زراعة محصول الذرة للموسم الجديد 2023، موضحاً أنه من المحاصيل ذات الإنتاجية العالية التي تنتج 25 إلى 30 أردبا للفدان.

أكد «المركز» ضرورة عدم زراعة الذرة الشامية من تقاوٍ غير معتمدة، كما أنه لا ينصح زراعة الذرة في أراضٍ سيئة الصرف أو تربة ملحية أو أرض ضعيفة لأن الذرة حساسة للملوحة ولا يتحمل الظروف المناخية شديدة الحرارة، خاصة وقت التزهير، لذا يجب عدم زراعة الذرة مبكراً نهاية أبريل وفي شهر مايو، كما أن الزراعة بعد البرسيم أو الفول أو الخضر تعطي نموا سريعا وإنتاجية عالية.

وأشار إلى أن كمية التقاوي المخصصة للفدان تختلف من صنف لآخر فلو كان هجينا ثلاثيا يتم الزراعة من 10 إلى 12 كيلو للفدان، أما إن كان هجينا فرديا يتم الزراعة بـ 12 إلى 15 كيلو للفدان، كما أن الذرة من العائلة النجيلية التي تحب الأرض الناعم وفي خطوط أو على مصاطب عرض 80 سنتيمترا، والزراعة على جانبي المصطبة وهي مهمة لو الأرض بها نسبة ملوحة بسيطة.

ولفت إلى أن الذرة لا تتحمل العطش ولا زيادة المياه لأنها حساسة للري لذا يجب ألا يزيد وقت الري عن 12 يوماً، أما الري بالتنقيط فيفضل الري كل 2-3 أيام ويحتاج الفدان إلى 200 كيلوجرام سوبر فوسفات الكالسيوم، أما البوتاسيوم فيضاف بمعدل 50 كيلوجرام سلفات البوتاسيوم بعد 3 أسابيع من الزراعة والآزوت مهم جداً ويحتاج الفدان 400 كيلوجرام نترات النشادر أو 300 كيلوجرام يوريا، وفي حالة الري بالتنقيط أو الري المحوري يبدأ بإضافة السماد الآزوتي بعد 15 يوماً من الزراعة ثم كل 3-4 أيام (حوالي 9-10 دفعات متساوية حيث ينتهى التسميد عند مرحلة السنابل.