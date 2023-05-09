قيس سعيد: تونس ليست غرفة للإيجار.. سنشق طريقنا بدون تدخل خارجي

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن تونس ليست غرفة للإيجار، مضيفا أن بلاده ستشق طريقها بدون أي تدخل خارجي، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وأوضح سعيد، خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، بقصر قرطاج، إن أي تجاوزات داخل الدولة لن تكون مقبولة، مضيفا أن على الجميع داخل الدولة الالتزام بالقانون، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

سعيد: نرفض تدخلات الخارج في شؤون تونس الداخلية

وأشار سعيد، إلى أن يجب تطبيق القانون على الجميع مهما كان موقعه، وأوضح الرئيس، أن السلم الأهلي في بلاده لا يُقاس بثمن، رافضا التدخلات الخارجية في شؤون تونس الداخلية.

الرئيس التونسي: لا يمكن القبول بأي تجاوز للقانون ولإرادة الشعب

وأوضح الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه لا يمكن القبول بأي تجاوز للقانون ولإرادة الشعب، مضيفا أنه جاء لخدمة البؤساء ولن يكون للمعربدين مكان في أجهزة الدولة.

وأشار سعيد، إلى العمل بكل جهد على تحقيق إرادة الشعب التونسي.