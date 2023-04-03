الرئيس التونسي ينفي تعرضه لأزمة صحية: شائعة وسنتخذ إجراءات ضد مروجيها

أصدرت الرئاسة التونسية بيانا توضيحيا حول صحة الرئيس قيس سعيد، عقب انتشار أخبار تفيد أنه يمر بوعكة صحية خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى خلو منصبه كرئيس للبلاد.

ووفق بيان الرئاسة التونسية، فإن الرئيس قيس سعيد وجَه الخارجية بالبدء في إجراءات تعيين سفير في دمشق، في الوقت الذي أصدرت النيابة العامة التونسية بيانا تشير فيه إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد من يقف وراء نشر أخبار كاذبة تمس أمن البلاد، خاصة مروجي شائعة مرور الرئيس بأزمة صحية.

وأضاف الرئيس التونسي قيس سعيد، بحسب قناة «العربية الإخبارية»، مساء اليوم الاثنين: «من تحدثوا عن شغور منصب الرئاسة لا يثيرون إلا الازدراء والاحتقار»، وذلك خلال كلمة له أثناء لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن: «لقد بلغوا درجات من الجنون لم نشهدها من قبل».