خلاف بين «جابر» وجاره يتحول لجريمة قتل بالساحل.. وتجديد حبس المتهم

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بقتل جاره في منطقة الساحل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما قام رجال الشرطة بالقبض على المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة.

المتهم يعترف بجريمته

وخلال جلسة التحقيق السابقة، حضر المتهم بارتكاب الجريمة مقيد اليدين بالكلابشات وفي حراسة أمنية مشددة، وتم عرضه على جهات التحقيق، حيث اعترف بتفاصيل جريمته وكيف أقدم على إنهاء حياة جاره بعد نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات بينهما، وأنه قام في تلك اللحظة بحمل سلاح أبيض وسدد له طعنة نافذة وأنه فى تلك اللحظة سقط المجنى عليه يدعى «جابر» أرضًا غارقًا فى دمائه، ويتجمع الأهالى حوله، حيث استقرت فى منطقة الصدر ليلفظ أنفاسه الأخيرة ويقوم رجال الشرطة بالقبض عليه، وبعد انتهاء جلسة التحقيق مع المتهم أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

مناظرة جثة المجني عليه

كما انتقلت جهات التحقيق إلى مسرح الجريمة عقب وقوعها، وناظرت جثة المجني عليه، حيث تبين إصابته بطعنة نافذة استقرت في منطقة الصدر، وأمرت عقب انتهاء المناظرة بنقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدا وإعداد تقرير مفصل عنها.

العقوبة القانونية

المحامى أحمد عزت أوضح خلال حديثه لـ«الوطن» أن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».