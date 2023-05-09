تحريات قضية قتل مُعلمة الإسكندرية.. المتهم أنهى حياتها أثناء سرقة شقتها

حصلت «الوطن» على تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة مقتل السيدة «هانم عبدالرحيم عزاز» وشهرتها «الحاجة هدى»، صاحبة الـ69 عاما، على يد سائق توك توك داخل منزلها بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، وجرى إحالته إلى المحكمة الجنائية، وحددت أولى الجلسات محاكمة المتهم جلسة اليوم الأحد، التي أجلت إلى 10 مايو لاستدعاء الطب الشرعي.

المتهم أخفى بعض المسروقات

وذكرت التحريات بقيام المتهم بإخفاء بعض المسروقات لديه، فانتقل والشاهد الثاني لمحل تواجده فأبصر المتهم وبحوزته بعض المسروقات، وبمواجهته أقر بأن تلك المسروقات متحصلة من مسكن المجني عليها، وذلك بأن دلف إليه عن طريق إحدى النوافذ بقصد سرقته، وبرؤية المجني عليها له عقد العزم على قتلها وتحصل على أداة عصا خشبية عكاز من محل الواقعة، وسدد لها عدة ضربات استقرت برأسها قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وسرق هاتفا محمولا ومبلغا ماليا و6 خواتم ذهبية وأسورة ذهبية المضبوطة بحوزته، وأضاف أن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة على النحو المذكور.

وأوضحت التحريات أن المتهم حاول بيع المسروقات لأحد الأشخاص عندما هاتفه، وعقب وصول رجال الشرطة لضبط المتهم كان يخبئ المسروقات داخل الكيس الذي كان بحوزته أسفل سرير داخل حجرة يقيم بها.