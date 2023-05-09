حسن الخاتمة.. موقف مؤثر من إمام المسجد النبوي السابق قبل يوم من وفاته

أمَّ المصلين منذ عدة سنوات في مسجد قباء في صلاتي التراويح والتهجد، كما كلفته السلطات السعودية، إماما للصلاتين بالمسجد النبوي الشريف، إنه الشيخ الراحل محمد خليل القارئ، الذي وافته المنية، فجر أمس الاثنين، بعد معاناة مع المرض.

وبعد وفاة الشيخ السعودي الراحل محمد خليل القارئ، نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إمام المصلين في مسجد قباء، كما تداولوا مقطع فيديو لموقف مؤثر للشيخ قبل يوم من وفاته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثرا للشيخ السعودي الراحل محمد خليل القارئ، يُقرئ طلبته وهو على فراش الموت في المستشفى.

وفي يناير الماضي، نُقل الشيخ السعودي الراحل محمد خليل القارئ إلى العناية المركزة إثر تعرضه لوعكة صحية.

تكليف محمد خليل القارئ بالعمل إماما بالمسجد النبوي

والشيخ السعودي الراحل محمد خليل القارئ هو ابن المقرئ الشيخ خليل بن عبد الرحمن القارئ.

وقال أحد الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشيخ السعودي الراحل محمد خليل القاري يُقرئ طلبته وهو على فراش المرض في المستشفى لمدة 3-4 أشهر، وقبل وفاته بيوم واحد ختم عليه 5 من طلابه وأجازهم.

أحد رواد مواقع التواصل: المدينة المنورة فقدت أحد مشايخها

ونعى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشيخ السعودي الراحل محمد خليل القارئ عبر هاشتاج #محمد_خليل_القارئ، وقال أحد المغردين، إن المدينة المنورة فقدت أحد مشايخها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكُلف الشيخ السعودي الراحل محمد خليل القارئ في عامي 2016 و2017 بالعمل إماما بالمسجد النبوي في صلاتي التراويح والتهجد، فيما يعد الفقيد من الأئمة الذين ارتبطت أصواتهم بالمدينة المنورة، من خلال قراءته الحجازية.