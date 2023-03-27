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«الإخبارية السعودية» تنشر أول لقطات من حادث أتوبيس المعتمرين.. وفاة 20 شخصا

كتب:

محمد أسامة رمضان
11:11 م | الإثنين 27 مارس 2023
جانب من الفيديو

جانب من الفيديو

عرض الحساب الرسمي لقناة «الإخبارية السعودية»، على «تويتر»، فيديو يظهر اللقطات الأولى من الحادث المروع بحادث تصادم حافلة تقل معتمرين، بأحد الجسور شمال عسير.

مصرع 20 شخصا وإصابة 29 آخرين

ولقي قرابة 20 شخصًا مصرعهم، وأصيب آخرون في حادث اصطدام حافلة بأحد الجسور، بعقبة شعار شمال عسير.

وأفادت قناة «الإخبارية» السعودية، الاثنين، بمصرع 20 شخصا وإصابة 29 آخرين في حادث سير لحافلة تقل معتمرين بعقبة شعار شمال عسير جنوب غرب المملكة.

وذكرت القناة أن المعلومات الأولية توضح أن الحافلة كانت قادمة من مدينة خميس مشيط، مشيرة إلى أن المعتمرين الذين ينتمون إلى عدة جنسيات كانوا متجهين إلى مكة المكرمة.

وجرى إغلاق العقبة لتسهيل مرور فرق الدفاع المدني، والهلال الأحمر، لموقع الحادث الذي وصفته بأنه «مروع»، كما جرى نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات، في حين لا تزال الجهات المختصة تحقق في أسباب وقوع الحادث.

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