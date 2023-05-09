أمامك فرصة لصيام الست من شوال.. يتبقى 11 يوما

يحرص عدد كبير من المسلمين على صيام الست من شوال، لما لها من أجر عظيم وثواب كبير، حيث يأمل الصائمون في الحصول عليه، ولكن قد لا يعلم البعض ما هو فضل صيام الست من شوال؟، وهو ما تستعرضه «الوطن» هذا التقرير.

فضل صيام الست من شوال

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فضل صيام الست من شوال، في منشور عبر الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مستشهدا بالحديث النبوي، عن ثوبان مولى سيدنا رسول الله ﷺ قال: قال ﷺ: «جعل اللهُ الحسنةَ بعشر أمثالِها، فشهرٌ -أي رمضان- بعشرةِ أشهرٍ، وصيامُ ستةِ أيامٍ بعد الفِطرِ تمامُ السَّنةِ».

صيام الست من شوال

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى عبر صفحته الرسمية، إنه يجوزُ صيام السِّت من شوال بداية من ثاني أيام عيد الفطر، 2 شوال، وحتى نهاية الشهر، ويجوز صيامها بعد انقضاء أيام العيد التي يتزاور الناسُ فيها، ويجوز صيامها متتابعة، أو متفرقة على مدار الشهر.

واستشهدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، بالحديث النبوي الشريف: قال رسول ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». صحيح مسلم (2/ 822).