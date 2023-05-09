«غرفة السياحة»: آخر موعد لسفر المعتمرين المصريين 29 شوال الجاري

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أخر موعد لمراجعة ملفات العمرة للمواطنين المصريين عبر البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة سيكون يوم 29 شوال الجاري، لافتا إلى أن وزارة السياحة حددت يوم 20 مايو الجاري كآخر موعد لعودة المعتمرين المصريين من المملكة العربية السعودية، موضحا أن موسم العمرة بالمملكة العربية السعودية مستمر حتى يوم14 يونيو المقبل.

أعداد المعتمرين المصريين خلال العام الجاري

وأضاف لـ«الوطن»، أن عدد المواطنين المصريين الذين أدوا العمرة منذ بداية رحلات العمرة في 5 أكتوبر2022 وحتى الآن تخطى 500 ألف معتمر، لافتا إلى أن هذا الرقم جيد جدا إذا ما قورن بالتوقعات التي صاحبت بداية الموسم والتي أكدت أنه لا يمكن الوصول لمثل هذا العدد خلال موسم عمرة العام الهجري 1444.

مصير البوابة المصرية للعمرة

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار ستحدد خلال الأيام المقبلة مصير بوابة العمرة المصرية من حيث الاستمرار في العمل بعد نهاية موسم العمرة في مصر والذي حددته الوزارة بيوم 20 مايو الجاري أم ستستمر في العمل على مدار العام، موضحا أن موسم العمرة الجديد سيبدأ يوم 1 محرم من العام الهجري الجديد 1445.