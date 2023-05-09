جداول ومواعيد مراجعات القوافل التعليمية للثانوية العامة بأسيوط

أعلنت إدارة التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، جدول مراجعات القوافل التعليمية، والتي تستمر خلال يومي الخميس والجمعة 11و12 مايو، وتستهدف مركزي ديروط وأبوتيج.

مركز أبوتيج يوم 11 مايو

وجاء جدول المراجعات في مركز أبوتيج كالتالي:

- مادة العربي من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا للمحاضر محمد عاطف إبراهيم السخاوي.

- مادة الكيمياء للمحاضر خالد عبدالعزيز عبدالغني غريب، ومادة التاريخ للمحاضر فرغلي عبدالحافظ فرغلي، وذلك من الساعة 11 حتى الواحدة ظهرًا.

- مادة الأحياء للمحاضر عصام حنفي محمود، ومادة الرياضة للمحاضر عصام محمد إبراهيم، ومادة الفلسفة للمحاضر علاء حنفي علي، من 1 حتى 3 ظهرا .

مركز ديروط يوم 11 مايو

أما في مركز ديروط فجاء الجدول كالتالي:

- اللغة الإنجليزية للمحاضر محمد منصور عبدالمطلب، من الساعة 9 حتى 10.15صباحا.

- اللغة الفرنسية للمحاضر ممدوح نبوي رجب من الساعة10.30 حتى الساعة 12 صباحا.

- مادة الفيزياء للمحاضر نبيل عبدالعزيز محمد ومادة الجغرافيا للمحاضر عبدالحميد محمد حمزة، من الساعة 12 حتى 1.5 ظهرا.

- مادة الجيولوجيا للمحاضر أشرف السيد صقر، ومادة علم النفس للمحاضر السيد محمد محمد الجمل، من الساعة 1.5 حتى 3 ظهرا.

يوم الجمعة 12 مايو بمركز أبوتيج

- اللغة الإنجليزية للمحاضر محمد منصور عبدالمطلب، من الساعة 9 حتى 10.15 صباحا.

- اللغة الفرنسية للمحاضر ممدوح نبوي رجب من الساعة 10.15 حتى الساعة 11.30 صباحا.

- مادة الفيزياء للمحاضر نبيل عبدالعزيز محمد ومادة الجغرافيا للمحاضر عبدالحميد محمد حمزة، من الساعة 11.30 حتى 1ظهرا.

- مادة الجيولوجيا للمحاضر أشرف السيد صقر، ومادة علم النفس للمحاضر السيد محمد محمد الجمل، من الساعة 2 حتى 3.30 ظهرا.

يوم الجمعة 12 مايو بمركز ديروط

- المادة عربي من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا للمحاضر محمد عاطف إبراهيم السخاوي.

- مادة الكيمياء للمحاضر خالد عبدالعزيز عبدالغني غريب، ومادة التاريخ للمحاضر فرغلي عبدالحافظ فرغلي، وذلك من الساعة 11 حتى الواحدة ظهرًا.

- مادة الأحياء للمحاضر عصام حنفي محمود، ومادة الرياضة للمحاضر عصام محمد إبراهيم، ومادة الفلسفة للمحاضر علاء حنفي علي، من الساعة 2 حتى الساعة 3.30 ظهرا .