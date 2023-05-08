محافظ أسيوط: استكمال أعمال رصف طريق «بلوط - منشأة خشبة» بالقوصية

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استكمال أعمال إعادة رصف طريق «بلوط - منشأة خشبة» بالقوصية بطول 4.5 كم، ضمن خطة الرصف للعام المالي 2022/2023 للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقا لخطط التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

أعمال إعادة الرصف

وأوضح اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية، أنه جار استكمال أعمال إعادة الرصف لطريق «بلوط - كوبري أبو حمار» بطول 4.5 كم، تحت إشراف رباح حمدي محمود، رئيس الوحدة المحلية ببني قرة، حيث ينضم هذا الطريق إلى أعمال إعادة الرصف التي تنفذها الوحدة المحلية ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة للوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية 2022 / 2023 التي شملت شبكة موسعة من الطرق منها طريق «منشأة خشبة - كوبري أبو كليلة بالتتالية بطول 4.8 كم، وطريق يخدم ويربط قرى منشأة خشبة والتتالية وعرب التتالية.

خدمة العزب المختلفة

كما تجرى أعمال رصف إنشائي جديد لطريق طراد النيل بطول 4.25 كم، والذي يربط قرى «فزارة، دير القصير، نزالي جانوب، تناغا، بني زيد، بني قرة»، و«عزب القصير، عزبة يونس، عزبة عطا، عزبة أبو الليف، عزبة أبو الليل، عزبة مبروك، عزبة خلف، عزبة فيومي»، وذلك بعد التأكيد على عدم وجود أي أعمال مرافق على الطريق لكونه طريق إنشائي، مشيراً إلى ربط الطرق الرئيسية لتكوين شبكات طرق بالقرى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سبل الراحة لهم في النقل والانتقال وزيادة الفرص الاستثمارية المختلفة بشتى المجالات.