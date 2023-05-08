محافظ أسيوط: مستمرون في حملات زراعة الأشجار بالقرى والمراكز

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار وتكثيف حملات التشجير والتوعية ضمن خطة المحافظة لتشجير القرى والمدن والمراكز والشوارع والميادين بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتشجر المعنية بزراعة 100 مليون شجرة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

زراعة الأشجار المثمرة

وأشار محافظ أسيوط إلى حرص المحافظة على التوسع في زراعة الأشجار المثمرة، نظرًا لما له من فؤائد عديدة بيئية وجمالية واقتصادية تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مع الأخذ في الاعتبار زراعة الأشجار في الأماكن الملائمة وبالأعداد المناسبة التي ستؤدي دورها الجمالي والبيئي وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

نشر الوعى البيئي

وفي هذا الإطار نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة حسني درويش رئيس المركز وتحت إشراف أحمد ثابت نائب رئس المركز حملة تشجير أمام مجمع المدارس بقرية المطيعة بمشاركة رئيس القرية ومسئولي المخلفات الصلبة وقسم الزراعة بالمركز حيث تم زراعة الأشجار لتوفير بيئة نظيفة ونشر الوعي البيئي لدى المواطنين والحد من التغيرات المناخية بكل الطرق الممكنة، وفقا للإمكانيات المتاحة، إذ جرى استلام 3 دفعات من الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة لزراعتها بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية والمدارس والمؤسسات الحكومية بنطاق المركز من أجل تحسين نوعية الهواء والإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة والتغلب على التحديات البيئية المختلفة والوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام.