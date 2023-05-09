مصر تدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ممثلاً في قصف القوات الإسرائيلية قطاع غزة مما أسفر عن 13 شهيدا و20 مصاباً حتى الآن، من ضمنهم مدنيين من النساء والأطفال، واقتحام مجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى صباح اليوم تحت حماية القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية وآخرها نابلس.

مصر تعلن رفضها لاعتداءات الاحتلال: منافية للقانون الدولي

وأكّد البيان، وفقًا لما نشرته وزارة الخارجية على صفحتها على موقع «فيس بوك»، رفض مصر الكامل لمثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية، وتؤجج الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض من جهود تحقيق التهدئة وخفض التوتر في إطار ما تم التوصل إليه من تفاهمات في اجتماعي شرم الشيخ والعقبة بهدف تهيئة المناخ الملائم لإعادة تحريك مسار عملية السلام.