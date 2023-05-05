مستشار الأمن القومي الأمريكي: واشنطن معنية بوقف التصعيد بين فلسطين وإسرائيل

أكد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي أن خفض التصعيد على رأس استراتيجية واشنطن بالشرق الأوسط، مشددًا على أن الولايات المتحدة معنية بوقف التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

الولايات المتحدة تحالفت مع أوروبا في مواجهة التهديدات الإيرانية

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لاستعراض سياسة بايدن بالشرق الأوسط واذاعته فضائية «القاهرة الإخبارية» أن الولايات المتحدة اتحدت مع أوروبا في مواجهة التهديدات الإيرانية مؤكدًا أنهم سيعملون على منع إيران من امتلاك السلاح النووي.

وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي على أنهم يسعوا لكبح جماح الحوثيين باليمن وتحسين الأوضاع الإنسانية باليمن.

عملوا بصورة دبلوماسية لتشجيع المحادثات المباشرة مع الحوثيين

وأكد أنهم يعملوا على تدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمن مشيرًا أنهم عملوا بصورة دبلوماسية لتشجيع المحادثات المباشرة مع الحوثيين والتهديد بالضغوط على الحوثيين ومن يدعمهم مشددًا على أنهم ساعدوا السعودية والإمارات للدفاع عن وجه التهديدات من اليمن وأماكن أخرى.

وتحدث مستشار الأمن القومي الأمريكي عن السياسة الأمريكية بالشرق الأوسط مشيرًا أن الردع والدبلوماسية من سمات الاستراتيجية الأمريكية بالشرق الأوسط.

وأشار أنهم يدعموا الحريات وحقوق الإنسان بالشرق الأوسط ويدعموا مد خطوط الكهرباء إلى العراق والأردن وأنهم يشجعوا الاستثمار في هذه المجالات، ويشجعوا أيضًا صفقات مد خطوط سكك حديدية في البحرين والهند وإسرائيل.