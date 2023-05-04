قاضي قضاة فلسطين يدين العدوان الإسرائيلي على نابلس

أدان قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، جريمة العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في نابلس، والتي أسفرت عن ارتقاء ثلاثة شهداء.

عصابة إجرامية

وقال الهباش، في بيان صحفي اليوم الخميس: «نحن أمام عصابة إجرامية إرهابية تسمي نفسها دولة، ولا معنى للحديث عن السلام أو الاستقرار أو الأمن بوجودها».

وأضاف أن «عصابة الاحتلال الإرهابية وتحالف الشر (نتنياهو- بن غفير) يعتقدان أن شعبنا سيستسلم ويرفع الراية»، وتابع بقوله: «هذا لن يحدث، فنضال شعبنا مستمر منذ 100 عام رفضاً للظلم والاستعمار، ولن نقبل إلا بحريتنا وإقامة دولتنا وعاصمتنا الأبدية القدس، مهما كانت التضحيات».

انتهاك حرمات المقدسات والحقوق

وأكد أن السلام لا يأتي عبر استمرار العدوان والإجرام، اللذين تقوم بهما قوات الاحتلال، ولا عبر انتهاك حرمة المقدسات والحقوق، وإنما عبر الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.