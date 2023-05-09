«الصحة»: رفع درجة الاستعداد على منافذ الدخول من السودان إلى القصوى

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه منذ بداية الأحداث بدولة السودان الشقيق كانت هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الصحة والسكان برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ الدخول إلى مصر، سواء كانت برية أو جوية أو بحرية، والتي تعد من أكبر أوجه الدعم على المعبر الحدودي مع السودان هو الدعم الطبي المقدم للجميع على حد سواء، سواء كان المصريين أو من دولة السودان الشقيقة أو بقية الجنسيات.

رفع عدد العيادات لـ10 معابر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC» أن الوزارة عملت على 3 محاور، أولها الخدمات الطبية من خلال رفع عدد العيادات بالمعابر من 5 معابر لـ10 معابر بالتخصصات الطبية المختلفة من باطنة ونساء وتوليد وأطفال والأسنان، وتم تدعيم هذه العيادات من الكوادر الطبية من الفريق الصحي مع رفع درجة الاستعداد الوقائي ورفع مستويات الترصد للتعامل مع أي حالات مشتبهه للإصابة بأي أمراض.

محور الاستعداد الثاني كان على مستوى التطعيمات

أما محور الاستعداد الثاني كان على مستوى التطعيمات، إذ تقدم التطعيمات للأطفال من سن 15 سنة في المعابر ضد شلل الأطفال، حيث توجد أكثر من 2224 جرعة، وجرى تلقيح القادمين من الأطفال بها، هذا بجانب التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني، ما يقرب من 810 جرعة تطعيم.