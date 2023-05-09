ميناء سفاجا يستقبل 466 عائدا من السودان.. يرفعون أعلام مصر

استقبل ميناء سفاجا صباح اليوم الثلاثاء، سفينة قادمة من ميناء بورتسودان على متنها 466 راكبًا من العالقين بالسودان من المصريين والأجانب حاملين أعلام مصر، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

محافظ البحر الأحمر في استقبال العالقين بالسودان

كان في استقبال العالقين اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر واللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، وعدد من القيادات الأمنية والجهات المختصة بالبحر الأحمر، وقدمت لهم السلطات كافة التسهيلات لإنهاء إجراءات الخروج لدى َوصولهم الميناء.

ميناء سفاجا يستقبل العالقين بالسودان

وكشف مصدر ملاحي بميناء سفاجا البحري أن مينا سفاجا استقبل 466 شخصًا من العالقين بالسودان، وهم كالتالي: 272 مصريا، و184 سودانيا، و5 بريطانيين، و3 مواطنين من رواندا، ومواطن أمريكي، وآخر ليبي الجنسية».

20 حافلة لنقل العالقين من ميناء سفاجا

وكشفت اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر تصريحات لـ«الوطن»، أن السلطات المصرية بذلت مجهودات مكثفة لتأمين رعاياها من العالقين بالسودان، وأجهزة البحر الأحمر وفرت أكثر من 20 أتوبيس لنقل العالقين لدى وصولهم مينا سفاجا إلى بلادهم بمحافظات مصر ضمن جهود الدولة لتقديم الرعاية الكاملة وتوفير حياه كريمة للمواطنين.