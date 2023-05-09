شيخ الأزهر يكرم مركز «الفتوى الإلكترونية» بعد فوزه بجائزة مصر للتميز الحكومي

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فريق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية للتطوير والإبداع، الفائز بجائزة أفضل فريق عمل، ضمن منافسات جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة لعام 2022، وحرص الإمام الأكبر على تقديم الدعم لأبنائه الفائزين، وثمّن جهودهم، وحثهم على المثابرة في أداء واجبهم الديني والوطني.

الخطة الاستراتيجية للأزهر الشريف

وأكد شيخ الأزهر أهمية المحافظة على النجاح والتميز، وتطوير العمل، وتحقيق الريادة، وقوة التأثير، والاستفادة من كل الآليات والأدوات المستحدثة، لأداء الرسالة والقيام بالدور الإيجابي في خدمة الوطن والمجتمع، في إطار الخطة الاستراتيجية للأزهر الشريف، ودور المؤسسة العريقة التاريخي، وفي ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030م.

جدير بالذكر أن منهجية فريق المركز ارتكزت على خطة استراتيجية، وأساليب ووسائل جديدة، في التوثيق والتقييم وقياس مستوى الأداء، واجتماعات دورية منتظمة، والمشاركة، والتفاعل الإيجابي، والعمل بروح الفريق، وبدقة، ومرونة عالية، ومشاركة فعالة، وثقة ودعم المتبادل.

تحقيق النتائج والإنجازات المرجوة بأقل تكاليف

كما عمل الفريق على تحقيق النتائج والإنجازات المرجوة بأقل تكاليف، وكفاءة عالية، بما ساهم في زيادة الانتشار والفاعلية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للأزهر، وتكوَّن فريق عمل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية للتطوير والإبداع، من الدكتور أسامة هاشم الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قائد الفريق.