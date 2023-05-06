أستاذ حديث بجامعة الأزهر لقناة الناس: «رأس سيدنا الحسين شرفت ديارنا المصرية»

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إن النسل والنسب النبوي هو من كون أهل البيت الكرام، حيث إنه من أحفاد سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم كانا الحسن والحسين، وكان دائما ما يدعوا النبي الكريم لهم بقوله: «اللهم أني أحبهما فأحب من يحبهما»، وقال أيضا: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة».

نبوي: مشهد الرأس ومكانها معروف في حي الحسين بمصر

وأضاف «نبوي» خلال تقديمه لبرنامجه «نبي الرحمة» والمذاع على فضائية الناس، أن سيدنا الحسن رضي الله عنه توفي في العراق، وبالنسبة لسيدنا الحسين فقد شرفت رأسه الشريف ديارنا المصرية، في المشهد والمكان المعروف في حي سيدنا الحسين في مصر.

رأس سيدنا الحسين في مصر

وتابع: «فيه ناس بتقول مفيش ما يثبت وجود لرأس سيدنا الحسين ولا حاجة، فالكلام العلمي والعلماء والمؤرخون أثبتوا بالدلائل القاطعة والحاسمة وجود الرأس الشريف، وأي حد عنده قلب وعايش بالحب وراح هناك وزار وصلي في الجامع الحسيني الشريف هيتأكد أوي أن رأس سيدنا الحسين موجودة في هذا المكان»

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.