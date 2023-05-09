الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين بينهم 7 أشقاء

ذكرت مصادر أمنية فلسطينية اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت تسعة فلسطنيين، بينهم سبعة أشقاء، من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت المصادر الأمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شخصين من مدينة الخليل، فيما اعتقلت الأشقاء السبعة من بلدة «يطا» في جنوب الخليل بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

منطقة «يطا» من أكثر الأماكن التي يستهدف فيها الفلسطينيون في محافظة الخليل، إلى جانب بلدة «بيت أمر» ومخيم «العروب» شمالا.