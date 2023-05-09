صاحب الصورة الشهيرة من مباراة السوبر: لاعبو الأهلي تواصلوا معي

قال الشيخ أحمد إبراهيم مشجع النادي الأهلي من ذوي البصيرة، صاحب الصورة الشهيرة من مباراة كأس السوبر التي جمعت بين فريقي الأهلي وبيراميدز، إنّ التشجيع في الاستاد مختلف عن ما يحدث مع الجمهور.

الأجواء مختلفة للغاية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «في الاستاد تكون الأمور أهدأ وتوجد مناقشات ويمكننا سماع التعليق على الموبايل، وفي بعض الأوقات أغلق الصوت وأركز مع التشجيع والجمهور، الأجواء مختلفة للغاية، والفرحة في الاستاد أفضل بكثير».

تواصل معي أناس كثر من أجل زيارة النادي الأهلي

وتابع: «تواصل معي ناس كثيرة من أجل زيارة النادي الأهلي، سواء اللاعبين المحترمين مثل محمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، كما تحدث إليّ أعضاء في مجلس الإدارة مثل محمد سراج الدين، رحبوا بي، وهذا الأمر ليس غريبا عليّ».

وواصل: «سمعت كتير إني أبقى إزاي شيخ وأشجع كرة، للأسف الناس بتعامل الإمام أو الشيخ على أنه ليس بشرا، مينفعش يظهر في استادات، لكن بالعكس إحنا أول ناس لازم نبقى واقعيين، لأننا نحتك بالناس في المساجد، ولو لم نعش الواقع مش هينفع نتكلم مع الناس عشان فقه الواقع مش هيبقى عندنا».

الإمارات مثل مصر تمتاز بالحفاوة والاستقبال والتنظيم

وشرح إبراهيم إنّه معتاد على الأجواء الجماهيرية، حيث حضر مباراة في ستاد القاهرة من قبل، موضحًا: «الإمارات مثل مصر، تمتاز بالحفاوة والاستقبال والتنظيم ويرحبون بأي شعب، وبخاصة الشعب المصري»، موضحا أنّه حضر أكثر من مباراة للنادي الأهلي في الإمارات، وبالتالي فإنه معتاد على أجواء هذا النوع من المباريات «عندي الأهلي أهم من ريال مدريد، حتى ريال مدريد لو كان أقوى».

وتابع: «تربيت على الراديو الذي يعلق على المباراة بالوصف التفصيلي بالإضافة إلى التلفزيون، ما جعلني أكون خلفية عن كل لاعب من حيث التحركات والمستوى، كما أن لي صديق ومرافق مشجع للنادي الأهلي».