1000 مشجع بالمنصورة يتوجهون إلى القاهرة لدعم الأهلي أمام الرجاء المغربي

تحرك أكثر من 1000 مشجع للنادي الأهلي من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، متوجهين إلى استاد القاهرة الدولي، لمؤازرة الفريق في مواجهته ضد الرجاء البيضاوي، في المباراة التي تجمعهما الساعة التاسعة من مساء اليوم، في مباراة الذهاب لدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما تقام مباراة العودة بالدار البيضاء في المغرب السبت المقبل 29 أبريل.

تجمع جمهور النادي الأهلي في المنصورة

وتجمع مشجعو النادي الأهلي بمحافظة الدقهلية في شارع قناة السويس بالمنصورة، وسط حالة من الحماس الكبير، وعبروا عن ثقتهم في ناديهم وقوة لاعبي الفريق بالأهازيج والأغاني التي هزوا بها المدرجات في مباريات الفريق.

35 أتوبيسا تتحرك من المنصورة

وأكد مشجعو الأهلي أن أكثرمن 35 أتوبيسا تحركت من مدينة المنصورة اليوم من أجل مشاهدة مباراة النادي الأهلي في استاد القاهرة الدولي، وهو ما يفعلوه في كل مباراة مصيرية للنادي، حيث يتحركون خلفه لمؤازتهم.

الجمهور: وراك يا أهلي في أي مكان

وقال أحد المشجعين لـ«الوطن»، إننا نتحرك الآن لمؤازرة النادي الأهلي في مباراته اليوم، «ووراه في كل مكان، وإفريقيا بتاعنا، والمنصورة دائما رقم واحد في مؤزارة الفريق، هنروح وهنرجع منصورين ووراك يا أهلي في أي مكان».