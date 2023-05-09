«التموين»: توزيع السلع لأصحاب البطاقات حسب عدد الأفراد

أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عددا من الضوابط الخاصة بصرف حاملي البطاقات التموينية للسلع من منافذ البدالين،

آخر قرارات وزير التموين

وجاءت قرارات وزير التموين، وفق بيان رسمي صدر قبل قليل، كما يلي:

- صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت.

- صرف كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة.

- صرف كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر، أو عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

كما نص قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، على صرف باقي مستحق الدعم من قائمة السلع التموينية، مع تحديد حد أقصى لتجاوز إجمالي قيمه السلع المشتراة لرصيد الدعم ويتم دفعه نقدا بقيمة 5 جنيهات.

وأكد التوجيه، حق المواطن في صرف الدعم المخصص له من خلال أحد المنافذ التموينية داخل محافظته، وباستخدام بطاقته التموينية بحد اقصى 4 مرات خلال الشهر يتردد فيها على هذه المنافذ.

من جانبه، قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي ومعاون وزير التموين، إنّ التوجيه الوزاري سيتم العمل به بدءا من غدا 10 مايو 2023، موضحا أنّ المديريات التموينية ستتابع ذلك على الأرض للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

ونوه المتحدث الرسمي بأنّ المستفيدين من الدعم يصل عددهم إلى 64 مليون مواطن تصرف لهم الدولة أكثر من 30 سلعة شهريًا من خلال نحو 40 ألف منفذ تمويني متنوع، بين منافذ مشروع جمعيتي وبدالي التموين، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية.