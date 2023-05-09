حملات مكثفة للرقابة على المنافذ للالتزام بأسعار السلع التموينية الجديدة

وجّهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مديرياتها على مستوى المحافظات لتكثيف حملاتها التفتيشية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك لضبط المتلاعبين من التجار بأسعار السلع التموينية الجديدة، والتأكد من صرف السلع للمواطنين حاملي البطاقات التموينية بنفس الأسعار المعلنة رسميا من قبل وزارة التموين على قائمة صرف السلع التموينية.

حملات مكثفة للرقابة على الأسواق

وتنفذ مديريات التموين بالمحافظات وجهاز حماية المستهلك حملات مكثفة للرقابة على الأسواق والسلاسل التجارية ومنافذ البقالين لمتابعة عمليات صرف السلع التموينية الجديدة، إذ ألزم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين مفتشي الحملات التموينية على مصادرة أي كميات من السلع المخزنة في مخازن غير معتمدة ووقف أية عمليات تلاعب بالأسواق.

أرقام شكاوى التموين

وتتابع وزارة التموين من خلال غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة حملات الرقابة التجار ومنافذ البقالين والأسواق، موضحة أن أرقام التقدم بشكوى إلى وزارة التموين هي كالتالي:

- الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

- الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية 16528.

أسعار السلع التموينية

وجاءت أسعار السلع التموينية في قائمة السلع التي تصرف لأصحاب البطاقات التموينية من منافذ البقالين ومنافذ مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية، كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلي صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيه.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيه .

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.