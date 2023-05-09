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ضبط 85 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:07 م | الثلاثاء 09 مايو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 85247 مخالفة مرورية، من بينها المخالفات التالية:

(17150) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(861) مخالفة السير دون تراخيص.

(120) مخالفة موقف عشوائي.

(7) مخالفات شروط التراخيص.

تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع