«الداخلية»: ضبط 30 كيلو مواد مخدرة بالإسماعيلية وسرقة معدات بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط العديد من الجرائم وكشف ملابساتها خلال الساعات الماضية، لذلك تستعرض «الوطن» أهم الحوادث التي أعلنتها وزارة الداخلية في بيانات رسمية.

ضبط 30 كيلو مخدرات وجريمة قتل بالإسماعيلية

ووفق وزارة الداخلية فإنه بإحدى مناطق الإسماعيلية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لاتجاره بـ30 كيلو من المواد المخدرة عبارة عن «4 لفافات لنبات الهيدرو المخدر و3 لفافات لنبات البانجو »، واتضح من خلال التحريات أنه له معلومات جنائية سابقة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

من ناحية أخرى بمنطقة التل الكبير كشفت الأجهزة ملابسات واقعة مقتل خفير خصوصي حيث تم ضبط المتهم وتبين أنه عامل زراعي له معلومات جنائية قام بفعلته باستخدام عصا خشبية.

سرقة معدات مصعد بالقاهرة

بمنطقة المقطم نجحت أجهزة الأمن من ضبط فني مصاعد وبحوزته «جوال بداخله سلك نحاس خاص بالمصاعد مجهول المصدر- مفك - قصافة - مفتاح مصعد» وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من داخل أحد العقارات بأسلوب المفك.

اتجار بالنقد الأجنبي والمواد المخدرة بالتجمع وقصر النيل

كما شملت بيانات وزارة الداخلية، تمكن قوات الشرطة بمنطقة قصر النيل بالقاهرة، من ضبط متهمين بالاتجار بالعملات الأجنبية للربح غير المشروع وبيعها بالسوق السوداء وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

كما استطاعت قوات الشرطة بالتجمع الأول، ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية وبحوزته «كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 4 كيلو جرامات - كمية من مسحوق الهيروين المخدر - مبلغ مالي - هاتف محمول - ميزان حساس»، لاتجاره بها وتحقيق الربح.