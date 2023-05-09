«الداخلية»: القبض على تاجر عملة بتهمة غسيل 3 ملايين جنيه في الجيزة

أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بتهمة غسل 3 ملايين جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وقدرت أفعال الغسل بـ3 ملايين جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتبين أن المتهم مقيم في الجيزة بتهمة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتجميع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدات سكنية، شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.