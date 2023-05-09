«المصري للاسكواش»: نور الشربيني ونوران جوهر وهانيا الحمامي الأفضل عالميا

قالت الدكتورة آمنة الطرابلسي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش، إنّ مصر في صدارة التصنيفات العالمية للناشئين والناشئات وفردي الرجال والسيدات وفرق الرجال وفرق السيدات في جميع المراحل السنية.

المشاركة بمكافآت مالية صغيرة

وتطرقت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، إلى المعايير التي تستند عليها رابطة المحترفين في اختيار صاحبة التصنيف الأعلى، موضحة: «الرابطة لها شروط مثل تجاوز السن وهو 15 سنة، حيث يشارك اللاعبون في بطولات صغيرة بمكافآت مالية صغيرة، ويتم احتساب نقاط البطولة طبقا لحجمها وجوائزها المالية».

كل نقطة تضاف لرصيد اللاعب

وتابعت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش: «كل نقطة تضاف لرصيد اللاعب، ما يساعد على حساب متوسط النقاط وعلى هذا الأساس يتحسن تصنيف اللاعبين، وكلما تحسن تصنيف اللاعبين أمكنهم المشاركة في بطولات أكبر، فمصر لديها ما بين 5 إلى 6 لاعبين رجال في تصنيف أول 10 لاعبين على مستوى العالم، ما ينطبق على السيدات أيضا، لدينا مصطفى عسل وعلي فرج وطارق مؤمن ومروان الشوربجي والدسوقي وسيدخل معهم كريم عبدالجواد».

وشرحت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش، أنّ عودة نور الشربيني لصدار تصنيف اللاعبات عالميا بعد هيمنة نوران جوهر على التنصيف لمدة سنة احتاج منها بذل مجهود كبير جدا، حيث يلعب لاعبونا تحت ضغط كبير جدا لأنهم الأفضل في اللعبة، ما يولد ضغوطا نفسية وعصبية وبدنية عليهم كبيرة جدا.

كل لاعبة لدينا في مصر مميزة بشيء مثل نور الشربيني

وأضافت: «كل لاعبة لدينا في مصر مميزة بشيء مثل نور الشربيني ونوران جوهر وهانيا الحمامي، هن أفضل 3 لاعبات على العالم، مباراة نور تكون بسيطة وفيها فنيات عالية، بينما تعتمد نوران على القوة والسرعة، وهانيا مزيج ما بين الأسلوبين».

وتابعت: «الاسكواش من الألعاب المميزة وقد تكون أكثر لعبة مميزة في مصر، لدينا أبطال عالم في كل المراحل السنية، لكنها لم تحصل على حقها مثل بقية الألعاب، وفي الفترة الأخيرة بدأنا نستضيف بطولات كبيرة جدا في مصر، وبالتالي بدأ الإعلام يهتم بها وينقل البطولات على الهواء، مثل بطولة شيكاغو المذاع الآن».