«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرًا تلفزيونيا عن بطولة الإسكواش للناشئين

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «آخر بطولات الإسكواش في الموسم للناشئين».

وقال محمود جميل مراسل البرنامج: «مصر لديها 5 رجال و5 سيدات ضمن أفضل 10 لاعبين ولاعبات في العالم على مستوى لعبة الإسكواش، في كل يوم نكتشف بطلا جديدا في اللعبة بمصر، وفي آخر بطولة إسكواش للناشئين هذا الموسم الحالي نكتشف المزيد من الأبطال، حيث يستعدون للمشاركة في البطولات الدولية من أجل تحقيق نتائج مميزة كعادة المصريين في اللعبة».

وأضاف: «بطولة الناشئين للإسكواش انطلقت يوم 27 أبريل وستسمر لمدة 5 أيام، هذه البطولة شهدت في بداية انطلاقها حجم مشاركة من اللاعبين واللاعبات لأن البطولة تعتبر الأهم والأكبر خلال الموسم الحالي وشهد اليوم الأول حضور مهم من أبطال الإسكواش مثل الكابتن أمير وجيه وعباس قاعود لدعم وتشجيع الناشئين حيث أكد على توفير كل وسائل الدعم للاعبين الناشئين».

وأضاف عباس قاعود المدير الفني السابق لمنتخب مصر: «نتحدث عن البطولة السنوية لأحد أهم الأندية، وهي من أنجح البطولات المحلية والمكان جميل والملاعب جيدة جدا، وأنا مندوب الاتحاد المصري للإسكواش للإشراف على البطولة، هذه البطولة يشارك فيها عدد كبير من اللاعبين والنهائي سيكون يوم 30 أبريل».

وأكد أن هذه البطولة هي الأخيرة في الموسم وبداية من الأسبوع المقبل سنشهد انطلاق بطولة العالم للناشئين والناشئات في أستراليا، حيث تحمل مصر اللقبَ، معربا عن تمنيه بأن تحتفظ مصر باللقب في ظل قوة تصفيات البطولات.

اما أمير وجيه المدير الفني السابق لمنتخب مصر، فقال: «هذه البطولة هي أهم بطولات الموسم، الموسم كان شاقا ويضم بطولات كثيرة جدا، وتصنيف هذه البطولة يساعد كل اللاعبين، وكل لاعب يحرص على المشاركة والاستعدادات هنا جيدة وتم توفير كل التسهيلات، وهذه خطوة للبطولة الدولية التي ننظمها في شهر أبريل».

وأضاف: «في لعبة الإسكواش، تسيطر مصر منذ 30 سنة على الألقاب العالمية رجال وسيدات، ناشئين وناشئات، جيل بيسلم جيل، كل الناشئين لديهم طموح للوصول إلى أعلى مستوى».