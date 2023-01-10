لاعب الإسكواش بالأهلي لـ يوسف الحسيني: المهارة العالية وراء تفوق المصريين في اللعبة

كشف لاعب الإسكواش بالنادي الأهلي مروان عسل، تفاصيل حصوله على المركز الأول تحت سن 15 سنة ببطولة إنجلترا المفتوحة للناشئين، قائلا إنه يلعب الإسكواش منذ 6 سنوات.

وأضاف «عسل»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن السر وراء تفوق المصريين في لعبة الإسكواش يرجع للمدربين الذين على أعلى مستوى في مصر، متابعا: «إحنا عندنا مدربين فيتنس وإسكواش لكن بره فيه بس فيتنس».

وأشار إلى أن لاعبي الخارج لا يمتلكون المهارة التي تجعلهم يضعون الكرة بشكل صحيح، متابعا: «لعبهم صريح معندهمش مهارة اللعبة، وأصعب ماتش في البطولة كان في دور التمانية مع لاعب مصري اسمه آدم».

تحسن مهارة الأجانب

من جانبه، قال لاعب الإسكواش يوسف سالم، صاحب المركز الأول تحت 17 سنة في البطولة، إن المهارة في اللاعبين الأجانب حاليا شهدت بعض التحسن، ولكن جزء كبير من الإسكواش أصبح فيتنس.