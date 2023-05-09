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«الداخلية»: القبض على المتهم بدهس شخصين بسيارته في النزهة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:00 م | الثلاثاء 09 مايو 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية، عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بوفاة (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، وإصابة آخر (مقيم بذات العنوان) بسحاجات وكسور متفرقة بالجسم، ولا يمكن استجوابه إثر اصطدام سيارة مجهولة بهما، حال استقلالهما دراجة نارية «قيادة الأول» بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة في ارتكاب الواقعة وقائدها، وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل انصرافه من مكان الحادث خشية تعدى المارة عليه.

 

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع